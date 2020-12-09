طارق يحيي: أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد في الزمالك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد طارق يحيي رئيس لجنة قطاع الناشئين بنادي الزمالك انه يتمني أن تسير الأمور بشكل أفضل للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة

 

وقال يحيي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأولوية فى النادي حاليا للفريق الأول ثم قطاع الناشئين والأمور تسير بشكل مميز وسيكون هناك اجتماعات فى الفترة القادمة لوضع الاستراتيجية".

 

وأضاف: "نقوم بعمل كبير فى قطاع الناشيين بجميع المراحل السنية وأخرجنا العديد من النجوم الموسم الماضي أبرزهم حسام أشرف وأسامة فيصل".

 

وكان نادى الزمالك قد خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى بهدفين لهدف على ستاد القاهرة الدولي، ثم خرج من دور نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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