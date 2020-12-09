مؤشرات أولية.. تراجع فرص أحمد طنطاوي في الفوز بالانتخابات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:17 ص
أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي
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أشارت المؤشرات الأولية تراجع أحمد طنطاوي، بعد فرز 80% من الصناديق، حيث اتضح تراجع فرص "طنطاوي".

في سياق منفصل، رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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