زاهي حواس: "الخمرة والبيرة مصدرها الفراعنة" (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، عن حقائق جديدة عن الملكة حتشبسوت، قائلا: "أجرينا أشعة مقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، وأظهرت الأشعة بأنها ماتت عن عمر يناهز الـ55 عامًا، وكانت بدون أسنان، وكانت سمينة، ومصابة بالسكر، وماتت بعد إصابتها بالسرطان".

وتابع "حواس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الملك رمسيس الثالث تم اعداد حوله مؤامرة سميت بـ"الحريم"، مشيرًا إلى أن زوجته الثانية وإبنه قاما بجمع قوات من الجيش لقتله، بعدما تقدم في العمر.

وأضاف: "الملك رمسيس كان يجلس في قصره محاط بالحريم، وكان يشرب البيرة وكان عندالفراعنة 5 انواع من البيرة، البيرة والخمرة مصدرها القدماء المصرية، واكتشفنا مصنع لإنتاج البيرة لدى الفراعنة "

وفي سياق آخر، أكد الدكتور وزير الأثار الأسبق، إلى أنه قام بزيارة البرازيل وشاهد الكثير من متاحف الكرة، متمنيًا أن يقام متحف للنادي الأهلي، معقبًا ساخرًا: " الفراعنة كانوا أهلاوية".

وتابع: "أنا مستعد في دعم النادي الأهلي في عملية العرض المتحفي لتاريخ كرة النادي الأهلي، لكي نسعد كل الأهلاوية".

أخبار تهمك

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 10 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر