زاهي حواس: "الخمرة والبيرة مصدرها الفراعنة" (فيديو)

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كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، عن حقائق جديدة عن الملكة حتشبسوت، قائلا: "أجرينا أشعة مقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، وأظهرت الأشعة بأنها ماتت عن عمر يناهز الـ55 عامًا، وكانت بدون أسنان، وكانت سمينة، ومصابة بالسكر، وماتت بعد إصابتها بالسرطان".



وتابع "حواس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الملك رمسيس الثالث تم اعداد حوله مؤامرة سميت بـ"الحريم"، مشيرًا إلى أن زوجته الثانية وإبنه قاما بجمع قوات من الجيش لقتله، بعدما تقدم في العمر.



وأضاف: "الملك رمسيس كان يجلس في قصره محاط بالحريم، وكان يشرب البيرة وكان عندالفراعنة 5 انواع من البيرة، البيرة والخمرة مصدرها القدماء المصرية، واكتشفنا مصنع لإنتاج البيرة لدى الفراعنة "



وفي سياق آخر، أكد الدكتور وزير الأثار الأسبق، إلى أنه قام بزيارة البرازيل وشاهد الكثير من متاحف الكرة، متمنيًا أن يقام متحف للنادي الأهلي، معقبًا ساخرًا: " الفراعنة كانوا أهلاوية".



وتابع: "أنا مستعد في دعم النادي الأهلي في عملية العرض المتحفي لتاريخ كرة النادي الأهلي، لكي نسعد كل الأهلاوية".

