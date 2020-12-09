بعد أزمة المخرج المتحرش.. إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها"

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أعلنت إدارة مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها" والذي كان من المقرر إقامته غدا الأربعاء بدار الأوبرا المصرية وذلك بعد أزمة مخرج الفيلم المتهم المتحرش والذي يدعي إسلام العزازي حتي يتم التحقيق في الواقعة.



وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.



فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتج دينا فاروق، واخراح وسيناريو اسلام العزازي.