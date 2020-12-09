بعد أزمة المخرج المتحرش.. إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


أعلنت إدارة مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم "عنها" والذي كان من المقرر إقامته غدا الأربعاء بدار الأوبرا المصرية وذلك بعد أزمة مخرج الفيلم المتهم المتحرش والذي يدعي إسلام العزازي حتي يتم التحقيق في الواقعة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتج دينا فاروق، واخراح وسيناريو اسلام العزازي.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة و 25 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر