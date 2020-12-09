رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "طالما لازلنا نتحدث عن "هنجح ولا مش هنجح" فلن يتحقق الهدف من النظام التعليمي الذي نطمح إليه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة وهي احتساب مجموع درجات الطلاب على أساس تراكمي.

وأكد أنه لن يتم تطبيق المجموع التراكمي على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين، بل ستطبق على طلاب الإعدادية هذا العام، لافتًا إلى أن النظام التراكمي لن يطبق بأثر رجعي وبعد إقراره من مجلس النواب سيتم تطبيقه على الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

وأشار إلى أن امتحان المادة الواحدة سيكون بـ4 أو 5 نماذج توزع عشوائيًا على الطلاب، كما أنه سيتم وضع امتحان الثانوية العامة وتصحيحه من خلال الكمبيوتر، متابعًا: "لطلاب الثانوية العامة فرصتان لتحسين درجاته بدخول الامتحانات مرة أخرى، وسيتم السماح للطلاب هذا العام بثلاثة محاولات لأداء الامتحانات، وسيتم احتساب أعلى درجة للطالب".


ووجه الدكتور طارق شوقي، رسالة لـ الطلاب، قائلًا: "متشغلوش بالكم بالامتحان، معنى كل الكلام إللي على الامتحانات ده إن مفيش اهتمام بالمحتوى".

وأضاف "شوقي"،: "نطمح إلى تغيير فلسفة "حصلت على كام من كام وعدد الأسئلة والنجاح من كام"، متابعًا: "بنحاول نسهل الامتحان ومنخليهوش بعبع للطلاب"، مستكملًا: "نريد أن ينسى التلاميذ من أولى ابتدائي كلمة "امتحان".

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