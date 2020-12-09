وزير الخارجية يكشف معلومات هامة عن زيارة السيسي لفرنسا (فيديو)

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كشف سامح شكري، وزيرالخارجية، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، قائلًا: " زيارة هامة في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا"، لافتًا إلى أن هناك نمو في العلاقات المصرية الفرنسية على مدار السبع سنوات الماضية.



وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "تين"، أن الزيارة تأتي على سبيل حرص القيادتين على استمرار التواصل المستمر فيما بينهما عن طريق زيارة لكل من العاصمتين المصرية والفرنسية كل عام، بالإضافة إلى التنسيق الوثيق من لال المكالمات الهاتفية.



وأشار إلى أن الزيارة تحافظ على وتيرة الزيارات المتبادلة، وتعطي فرصة للتنسيق على أعلى مستوى، وتعزز العلاقات بين البلدين؛ لأنها تناولت العلاقات الثنائية بشكل معمق، والأوضاع الإقليمية، ووسائل تحقق الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، والتعامل مع التحديات التي تواجهها بين البلدين.



وكشف وزير الخارجية، عن أن مراسم الاستقبال وحفاوة الاستقبال تعكس مستوى العلاقات بين فرنسا والدولة التي تسضيفها، وتدل على أهمية العلاقة بين مصر وفرنسا.





كما كشف سامح شكري، وزيرالخارجية، عن أهمية تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضية منطقة شرق المتوسط والتحرشات التركية.



وقال "شكري"،: "التطورات في الوقت الراهن والاستفزازات المتكررة لزعزعة الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واستغلال للاضطراب القائم في مواضع عديدة مثل؛ قضية الهجرة غير الشرعية، والأوضاع في ليبيا، لبث مزيد من الاضطراب، والدفع بعناصر إرهابية لتوظيفها في أغراض سياسية".



وأكد أن كل هذه الأشياء تمثل خطورة على أمن واستقرار مصر وشركائها في شمال المتوسط، لافتًا إلى أن دور فرنسا الهام، ووجودها الكثيف في هذه المنطقة يحتم وجود تنسيق وثيق بين مصر وفرنسا.





