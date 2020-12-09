شاهد.. رسالة طمأنة من وزير التعليم لأولياء الأمور بشأن تعديلات الثانوية العامة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:12 ص
شيماء حسن
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طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور، قائلًا " ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب فيروس كورونا".

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن ما تم تداوله بشأن منح إجازات استثنائية للمعلمين بسبب فيروس كورونا لا علاقة له بالمعلمين في المدارس ولكنه مرتبط بشكل أساسي بالعاملين في ديوان عام الوزارة.

وتابع "المهم تكون السنة منتجة للطلاب ويستفيدوا بالمرحلة التعليمية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه ونوجه رسالة طمأنة إلى الجميع برغبتنا في استمرار العام الدراسي".

وأوضح أن التعديلات في قانون التعليم يتيح تعدد فرص دخول الامتحان وهو ما يصعب في مصلحة الطالب، مستطردًا "القانون يتيح منح طلاب أولى وثانية ثانوية دخول الامتحان أكثر من مرة، ولن يمس الطلاب أي ضرر".

وفي تصريحات سابقة قال وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير، مشيرًا إلى أن ما تم تعديله هو مادة واحدة فقط وهي المادة 28 الخاصة بالمرحلة الثانوية ككل وليست السنة الأخيرة فقط.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": " مازالنا في منتصف الطريق والقانون سيأخذ دورته الطبيعية وسيتم مناقشته في مجلس النواب الجديد حتى يتم صدوره في شكله النهائي ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي".

وتابع "أي حد في المرحلة الثانوية الآن لن ينطبق عليه تعديلات القانون الخاصة بالمجموع التراكمي، عايزين نتعلم علشان نتعلم، والتعديلات ستطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي العام القادم والهدف من هذه التعديلات الاعتماد على المهارات وليس الحفظ من أجل الامتحان فقط".

وأشار إلى أن امتحانات المرحلة الثانوية جميعها ستكون الكترونية، مستطردًا "لا يوجد امتحان ورقي وستتم داخل اللجان وليس في المنازل، والتصحيح سيكون الكتروني حتى تكون خالية تمامًا من العنصر البشري بالكامل، وسيتم إعادة النظر في الشعب المتعددة بالثانوية العامة مثل علمي علوم ورياضة والاكتفاء بالعلمي فقط، ولكن لم يتم تحديد أي ميعاد لتطبيقه ولكن القانون يتيح هذا الأمر".

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