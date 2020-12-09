زيزو: والدي شكرني على انتقالي للزمالك رغم اعتراضه من قبل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

كشف أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس انضمامه إلى القلعة البيضاء.

 

وأكد زيزو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه تحدى والده من أجل دخول نادي الزمالك، الذي لم يكُن يرغب في عودته من أوروبا.

 

وتابع، "قبل الانتقال إلى الزمالك كانت رغبتي تتفق تماما مع والدي بشأن عدم العودة من أوروبا، والاستمرار في المسيرة الاحترافية".

 

وواصل، " على الرغم من اعتراض والدي على فكرة عودتي من أوروبا في البداية، إلا أنه يشكرني على اختياري للانتقال الزمالك".

 

وأشار إلى أنه آخر ثلاثة تدريبات له مع الزمالك كانت الأفضل منذ انضمامه للقلعة البيضاء، مؤكدا أن لاعبي الزمالك يظهرون وقت الشدة.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ ساعتين

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم

منذ ساعة و 20 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ ساعة و 28 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر