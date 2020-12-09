بصورة فوتوشوب.. هنيدى يداعب رونالدو بفوز يوفنتوس على برشلونة





نشر الفنان محمد هنيدى، عبر حسابه بتويتر، صورة فوتشوب له بجوار اللاعب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، الذى حقق الفوز على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل،





وعلق هنيدي : "مبرووك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو اجلد"، فيما لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي قابل الصورة بالتعليقات الكوميدية.





ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.











