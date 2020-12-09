وزير قطاع الأعمال يكشف عن مفاجأة عن سعر السيارة الكهربائية المصنعة في مصر (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن صناعة السيارات تتغير في العالم، والشركات العملاقة أيقنت بأن السيارات التقليدية التي تعتمد على محركات الوقود أصبحت في خطر، وفي هذه الإطار طورت الصين أبحاثًا كبيرة في مجال تطوير صناعة السيارات الكهربائية.

وأصاف "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تواصلت مع مجموعة من الشركات الكبرى التي انتجت سيارة كهربائية بالتعاون مع الصين، وأهم هذه الشركات هي شركة نيسان، لافتَا إلى أن هذه السيارة بيع منها 500 ألف سيارة. 

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أنه قام بالذهاب إلى الصين وأطلع على هذه السيارة لإنتاجها في شركة النصر للسيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم، مشيرًا إلى أن شركة النصر تسعى لإنتاج 50 ألف سيارة من هذا النوع ببداية 25 ألف سيارة، وستكون السيارة بالكهرباء بالكامل، وهي سيارة قوية ومدى الشحنة الواحدة 400 كيلو سير، وسرعتها القصوى 45 كيلو، وسعر السيارة سيكون بـ360 ألف جنيه، ومن المفترض أن تدعم الحكومة هذه السيارة بـ50 ألف، أي تقف على المشتري بـ310 آلاف.

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