وزير قطاع الأعمال يكشف عن مفاجأة عن سعر السيارة الكهربائية المصنعة في مصر (فيديو)

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن صناعة السيارات تتغير في العالم، والشركات العملاقة أيقنت بأن السيارات التقليدية التي تعتمد على محركات الوقود أصبحت في خطر، وفي هذه الإطار طورت الصين أبحاثًا كبيرة في مجال تطوير صناعة السيارات الكهربائية.





وأصاف "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تواصلت مع مجموعة من الشركات الكبرى التي انتجت سيارة كهربائية بالتعاون مع الصين، وأهم هذه الشركات هي شركة نيسان، لافتَا إلى أن هذه السيارة بيع منها 500 ألف سيارة.



