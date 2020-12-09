اليوم.. العرض العالمي الأول للفيلم المصري "ع السلم" بمهرجان القاهرة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
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يعرض اليوم مهرجان القاهرة السينمائي، الفيلم المصري "ع السلم" للمخرجة نسرين الزيات في عرضه العالمي الأول ضمن الأفلام المشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42.
  
كما يخصص المهرجان عرضا إضافيا أيضا لفيلم "ع السلم" للنقاد والصحفيين، وذلك في العاشرة من صباح غدا الأربعاء بالمسرح الصغير، وسيكون الدخول بأسبقية الحضور.

 ويحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي لأهميته.

 وشهد المهرجان تكريم الفنانة منى زكي ووحيد حامد في الدورة الـ42 من المهرجان وتألق عدد من الفنانين أثناء حضورهم حفل الإفتتاح والذي أقيم يوم 2 ديسمبر.



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