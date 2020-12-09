هل كان الفراعنة يرتدون الملابس الشتوية؟ مصطفى وزيري يجيب (فيديو)

فسر الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، السبب في عدم ظهور المصري القديم وهو بملابس شتوي.





وقال "وزيري" في لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على فضائية "سي بي سي" ردًا على تساؤل ليه الفراعنة ماكنوش بيلبسوا شتوي ليه؟: "طبعًا عند الفراعنة كان فيه شتاء وصيف وربيع وخريف، وطبعًا كان المصري بيلبس لبس شتوي وأصواف".



