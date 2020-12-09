هل كان الفراعنة يرتدون الملابس الشتوية؟ مصطفى وزيري يجيب (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
شيماء حسن
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فسر الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، السبب في عدم ظهور المصري القديم وهو بملابس شتوي.

وقال "وزيري" في لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على فضائية "سي بي سي" ردًا على تساؤل ليه الفراعنة ماكنوش بيلبسوا شتوي ليه؟: "طبعًا عند الفراعنة كان فيه شتاء وصيف وربيع وخريف، وطبعًا كان المصري بيلبس لبس شتوي وأصواف".

وأضاف: "المصري القديم كانت كل حياته تدور حول إيمانه بالحياة ما بعد الموت، ولذلك كان يرى أن الروح لكي تتعرف على الجسد لابد أن يكون ملامح الوجه واضحًا من خلال النقوش التي كانت تظهر على معابده والتي تجد فيها تفاصيل الوجه واضحة وكل تفاصيل الجسد وهذا ما كان يحدث في نقش سواء للملك أو العامل".

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