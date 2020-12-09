عرض أوروبي لضم نجم الزمالك

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تلقي نجم الزمالك عرضاً للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال زاهر في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "هناك عرضاً للاحتراف الأوروبي لنجم الزمالك مصطفى محمد".

وأضاف: "العرض المقدم لمصطفى محمد من أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، التي قدمت عرضاً لضم محمد الشناوي حارس الأهلي".

وقال: "لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، هدفها الأساسي هو تجديد عقد مصطفى محمد، في الفترة الجارية".

وأشار إلى أن "مصطفى محمد، سيستمر مع الزمالك في الموسم المقبل، وحال احترافه سيكون في الصيف المقبل".

واختتم سيف زاهر تصريحاته قائلاً: "مصطفى محمد يرغب في تعديل عقده ماليا مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن مصطفى محمد قدم أداء متميزا مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وبات من الأعمدة الأساسية للفريق.

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