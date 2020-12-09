نجم مانشستر يونايتد على رادار ريال سوسيداد

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن جيسي لينجارد نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مطلوب في أحد الأندية التي تلعب في الدوري الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن ريال سوسيداد الإسباني يرغب في الحصول على خدمات لينجارد على سبيل الإعارة في يناير المقبل.


وأوضحت الشبكة العالمية أن النادي الباسكي يرغب في التعاقد مع لينجارد للاستفادة من خبرته لكي يساعد الفريق الإسباني المتألق في الموسم الحالي على البقاء ضمن فرق المقدمة في الليجا الإسبانية.


وأشارت الشبكة العالمية إلى أن لينجارد البالغ من العمر 27 عامًا مُهمش هذا الموسم، حيث شارك بمباراتين فقط في بطولة كأس رابطة المحترفين.

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