فوز "حبيب" و"فايد" بعضوية مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وبسيون بالغربية (مؤشرات أولية)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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اسفرت نتائج الجنة الفرعية بلجان دائرة " كفر الزيات، وبسيون"، بمحافظة الغربية ونصيبها اثنين مقاعد، بعد فرز الأصوات، في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2020، عن حصول سامح حبيب، على 70231 صوتا، ومحمد فايد على 39601 صوتا، وإبراهيم الدهراوي على 39375 صوتا، وعبدالقادر سرور على 37915 صوتًا.

يذكر، أن محافظة الغربية يتنافس بها في جولة الإعادة ٢٨ مرشحًا فرديًا على ١٤ مقعدًا في 7 دوائر، وذلك داخل ٦٦١ مقرًا انتخابيًا، بها ١١٥٩ لجنة فرعية تضم ٣ ملايين و٤٥١ ألف و٣٣١ صوتًا انتخابيًا.

في سياق منفصل، رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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