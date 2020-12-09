فوز "حبيب" و"فايد" بعضوية مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات وبسيون بالغربية (مؤشرات أولية)

اسفرت نتائج الجنة الفرعية بلجان دائرة " كفر الزيات، وبسيون"، بمحافظة الغربية ونصيبها اثنين مقاعد، بعد فرز الأصوات، في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2020، عن حصول سامح حبيب، على 70231 صوتا، ومحمد فايد على 39601 صوتا، وإبراهيم الدهراوي على 39375 صوتا، وعبدالقادر سرور على 37915 صوتًا.





يذكر، أن محافظة الغربية يتنافس بها في جولة الإعادة ٢٨ مرشحًا فرديًا على ١٤ مقعدًا في 7 دوائر، وذلك داخل ٦٦١ مقرًا انتخابيًا، بها ١١٥٩ لجنة فرعية تضم ٣ ملايين و٤٥١ ألف و٣٣١ صوتًا انتخابيًا.



