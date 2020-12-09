مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات جائحة كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن اللقاحات في السباق لكي تخرج من النور كانت في احاجة لـ10 سنوات، ولكن لقاح كورونا الذي انتج خلال هذه الفترة أخذ 9 أشهر، وهذا يعني أن الدراسة حول اللقاح لم تكتمل، والمناعة التي يعطيها اللقاح قد تصل لـ6 شهور، وهذا يعني أن الفيروس قد يظهر كل عام.





وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الإصابات في مصر في حالة تزايد، ولكن حتى هذه اللحظة لم ندخل مرحلة الخطر.



