مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات جائحة كورونا في مصر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن اللقاحات في السباق لكي تخرج من النور كانت في احاجة لـ10 سنوات، ولكن لقاح كورونا الذي انتج خلال هذه الفترة أخذ 9 أشهر، وهذا يعني أن الدراسة حول اللقاح لم تكتمل، والمناعة التي يعطيها اللقاح قد تصل لـ6 شهور، وهذا يعني أن الفيروس قد يظهر كل عام. 

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الإصابات في مصر في حالة تزايد، ولكن حتى هذه اللحظة لم ندخل مرحلة الخطر.

وأشار إلى أن عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، أدى لظهور حالات عائلية مصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "في 7 أصابات في بيت واحد دلوقتي في بعض الأماكن".

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