حسين الشحات يكشف سر غيابه عن تدريبات الأهلي

كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي السبب وراء غيابه عن مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر اليوم والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقال الشحات في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" :"أحتاج إلى عملية جراحية في أحد أصابع قدمي وسأنتظر في أقرب فترة توقف وسأقوم بإجرائها".





وأضاف :"سأشارك في تدريبات النادي الأهلي، بداية من الغد وسأقوم باللعب على هذه الإصابة مثلما فعلت في المباريانت السابقة منذ مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.