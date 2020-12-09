تشيلسي يكتفي بتعادل مع كراسنودار في دوري أبطال أوروبا

إكتفى الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي بتعادل مع ضيفه فريق نادي كراسنودار بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ختام مشوار الدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.









وتقدم الفريق الروسي أولا عبر ريمي كابيلا (24)، قبل أن يعادل الإيطالي جورجينيو الكفة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 28.









وبهذه النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة، علما بأنه كان قد ضمن في وقت سابق صدارة المجموعة الخامسة وتأهله إلى ثمن النهائي، فيما ارتفع رصيد كراسنودار إلى 5 نقاط في المركز الثالث، وهو الذي ضمن تأهله في قت سابق أيضا إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.



