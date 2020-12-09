مستشار الرئيس: نتوقع وصول لقاح كورونا الصيف المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تتابع اللقاحات بكل دقة وحرص من كافة النواحي، وتدرس كل النتائج التي أعلنت عن إيجابيات وسلبيات اللقاحات المعلنة.





وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تضمن بكل شفافية سلامة حصول المواطن على لقاح آمن من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوقاية ما زالت هي رقم واحد للوقاية من فيروس كورونا وسوف يستمر هذا الأمر عدة شهور.



