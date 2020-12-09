مستشار الرئيس: نتوقع وصول لقاح كورونا الصيف المقبل
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن مصر تتابع اللقاحات بكل دقة وحرص من كافة النواحي، وتدرس كل النتائج التي أعلنت عن إيجابيات وسلبيات اللقاحات المعلنة.
وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تضمن بكل شفافية سلامة حصول المواطن على لقاح آمن من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوقاية ما زالت هي رقم واحد للوقاية من فيروس كورونا وسوف يستمر هذا الأمر عدة شهور.
ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن التوقعات تشير إلى وصول اللقاح الصيف المقبل، معقبًا: "نحن نعيش في منطقة مظلمة، وظهور اللقاح الآن يعطي بصيصًا من الأمل، حول انتهاء هذه الجائحة".
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