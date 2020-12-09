تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأربعاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الاربعاء درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ ساعة و نصف

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 17 دقيقة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعتين و 8 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الصحة: تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شبورة صباحًا على هذه المناطق.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والسواحل الشمالية من هذه الظاهرة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر