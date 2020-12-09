تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- شبورة مائية صباحًا، طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).





الوصف الفني لخرائط الطقس: