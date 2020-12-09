حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة الهنغارية تصل إى التصفيات النهائية في برنامج مسابقات دولي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
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عبرت الفتاة الهنغارية من أصول مصرية، أميرة حفيدة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إلى التصفيات النهائية من برنامج المسابقات "فيرتوزوس في 4+"، الذي يشارك في لجنة تحكيمه أحد أشهر عازفي الفيولينة في العالم.

وكانت أميرة أبو زهرة (14 عاما) قد قامت بأداء الحركة الثانية من كونشيرتو آلة الفيولينة والأوركسترا رقم 4 مصنف 31 في سلم ري الصغير للمؤلف البلجيكي هنري فيوتان (1820-1881)، والذي حاز إعجاب لجنة التحكيم. 

وعبر مكسيم فينغيروف، عازف الفيولينة المخضرم، وأحد أهم العازفين على الساحة العالمية، عن سعادته بأداء أميرة، وقال لها: لقد بذلت مجهودا رائعا، وحققت نتائج مذهلة، لكن الأهم من ذلك هو الرسالة التي تقدمينها. فعلى الرغم من المهارة الرفيعة والقدرات التي تملكين ناصيتها، إلا أن صوتك على الآلة يمتلك ذلك الحمض النووي الذي يميزك عن بقية العازفين.

وأضاف: "أنا على يقين أنك ستتطورين إلى الأفضل، وسوف نتعرف دائما على صوتك المميّز على الآلة".

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