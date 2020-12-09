لايبزيج يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية ويرسله للدوري الأوروبي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات بخسارته من لايبزيج الألماني بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد ريد بول أرينا لحساب مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


سجل ثلاثية لايبزيج انجيلنو في الدقيقة الثانية وأمادو هايدرار في الدقيقة الثالثة عشر وجاستن كلويفرت في الدقيقة التاسعة والستين فيما سجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز وبول بوجبا في الدقائق الثمانين والثالثة والثمانين.


بتلك النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتًا، ويضمن التأهل لثمن النهائي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 9 نقاط في المركز الثالث، ليتجه للمشاركة في الدوري الأوروبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة السادسة مانشستر يونايتد لايبزيج دوري أبطال أوروبا

أخبار تهمك

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الصحة: تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ ساعة و 28 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد عقد «الهداف»

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تأهل اليونايتد .. مورينيو يستمر في تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة.. التفاصيل الكاملة لتعاقد مانشستر يونايتد مع فيرنانديز

مانشستر يوناتيد يفوز على برايتون ويقترب من المشاركة دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد يكتسح بورنموث ويرتقي للمركز الرابع بشكل مؤقت

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا

راشفورد: التسجيل شعور طيب لكن الأكثر أهمية هو الفوز بالمباراة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر