لايبزيج يكتسح مانشستر يونايتد بثلاثية ويرسله للدوري الأوروبي

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات بخسارته من لايبزيج الألماني بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد ريد بول أرينا لحساب مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.









سجل ثلاثية لايبزيج انجيلنو في الدقيقة الثانية وأمادو هايدرار في الدقيقة الثالثة عشر وجاستن كلويفرت في الدقيقة التاسعة والستين فيما سجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز وبول بوجبا في الدقائق الثمانين والثالثة والثمانين.









بتلك النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة مؤقتًا، ويضمن التأهل لثمن النهائي، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 9 نقاط في المركز الثالث، ليتجه للمشاركة في الدوري الأوروبي.



