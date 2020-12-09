وزير التعليم يوجه رسالة لـ الطلاب: "متشغلوش بالكم بالامتحان"

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى الطلاب، قال فيها: "متشغلوش بالكم بالامتحان، معنى كل الكلام إللي على الامتحانات ده إن مفيش اهتمام بالمحتوى".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر": "نطمح إلى تغيير فلسفة حصلت على كام من كام.. وعدد الأسئلة والنجاح من كام".





وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "بنحاول نسهل الامتحان ومنخليهوش بعبع للطلاب.. ونريد أن ينسى التلاميذ من أولى ابتدائي كلمة (امتحان)"".





في سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "طالما لا زلنا نتحدث عن (هنجح ولا مش هنجح) فلن يتحقق الهدف من النظام التعليمي الذي نطمح إليه".





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة وهي احتساب مجموع درجات الطلاب على أساس تراكمي.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم تطبيق المجموع التراكمي على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين، بل ستطبق على طلاب الإعدادية هذا العام، لافتًا إلى أن النظام التراكمي لن يطبق بأثر رجعي وبعد إقراره من مجلس النواب سيتم تطبيقه على الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل.



