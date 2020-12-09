أحمد موسى يعرض فيديو الاستقبال المهين لـ أردوغان فى قصر الإليزيه (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:27 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يكشف الفرق بين حفاوة استقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون لنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، مقارنة بالاستقبال المهين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الإليزيه.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حذاء أردوغان كله تراب لأن الأرض في قصر الإليزيه عليها رمل وزلط "، متابعا:: "بينما تم وضع سجادة حمراء لاستقبال السيسي".

وأضاف الإعلامي، أن أردوغان فور وصوله للقصر لم يجد الرئيس ماكرون في انتظاره، واضطر للوقوف حتى يخرج له ماكرون، وذلك عكس ما حدث السيسي الذي كان ماكرون واقفا له في انتظاره.

وتابع، أن ما حدث مع الرئيس التركي إهانة له، ولا يوجد مقارنة مع استقبال ماكرون لرئيس مصر.

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فرنسا بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس التركي أحمد موسى

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