أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-12-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن زادت أمس بقيمة 11 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر :

سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 813 جنيهات .

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 696.75 جنيهًا.

وسعر الجرام عيار 24 نحو 929.25 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

قفزت أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التوصل لاتفاق بشأن صفقة التحفيز المالي.





وارتفع المعدن الأصفر بعد أن ربح 26 دولاراً بالأمس، وسط آمال أن تساهم إصابات الوباء المتزايدة في تسريع التوصل لصفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.





وقال "تشاك شومر" زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن هناك دلائل على إحراز تقدم في المحادثات بشأن مشروع قانون من الحزبين.





ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع على مشروع قانون تمويل مؤقت لتوفير مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن المساعدة المتعلقة بـ"كوفيد –19" وتجنب إغلاق الحكومة.









يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم الذي قد ينتج عن التحفيز الكبير.





فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة بنحو 4.6 بالمائة خلال الربع الثالث من 2020.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.5 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1874.90 دولار للأوقية.





وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة إلى مستوى 1869.49 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 عند مستوى 90.95.



