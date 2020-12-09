جومانا مراد لـ"الفجر الفني": منى زكي فنانة استثنائية.. وتمنيت مشاهدة "حظر تجول"





وقالت جومانا مراد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" خلال تواجدها اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي: "مبسوطة إن المهرجان كرم وحيد حامد وفرحت جدًا أيضًا بتكريم منى زكي؛ لأنها فنانة موهوبة بشكل غير عادي وأنا من الناس اللي بتحب تتفرج عليها.. وبباركلهم التكريم ده".



وأشارت جومانا مراد إلى أنها شعرت بتعب شديد بعد حفل الافتتاح وذلك جعلها لم تتمكن من مشاهدة الأفلام، مُضيفة :"أنا من بعد أول يوم الافتتاح مرضت وكان نفسي أحضر أفلام كتيرة في مقدمتها فيلم إلهام شاهين (حظرتجول)".



في سياق آخر، شاركت جومانا مراد في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"خيانة عهد"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عادل سلطان، أمين جمال، بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان.

أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة نتيجة تكريم السيناريست وحيد حامد والفنانة منى زكي خلال الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام .