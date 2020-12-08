لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد عقد «الهداف»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


طلبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، البحث عن إمكانية تجديد عقد محمد شريف لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي بعد موسمين، وتسعى لجنة التخطيط لتجديد عقد اللاعب مبكرًا من أجل توفير الاستقرار الكامل داخل الفريق.

وتمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة اللاعب من الإعارة أثناء تواجده مع نادي إنبي، رغم تلقي اللاعب لأكثر من عرض محلي أبرزهم من نادي بيراميدز.

وقدم محمد شريف مستويات رائعة خلال فترة الإعارة مع نادي إنبي، ونجح في تسجيل هدف أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في لقاء توجو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد شريف لجنة التخطيط الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعة و 6 دقيقة

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

موضوعات متعلقة

الأهلي يستعد لتجديد عقد نجم الفريق

موسيماني يطلب تقريرًا شاملًا عن لاعبي الأهلي

تخطيط الأهلي تضع أمام موسيماني 6 صفقات سوبر

تخطيط الأهلي تستقر على عودة هذا اللاعب

مجلس الأهلي يترقب قرار موسيماني النهائي بشأن نجم الفريق

موسيماني يرفضه.. نجم الأهلي يناقش 3 عروض

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر