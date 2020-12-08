إبراهيم حسن: بيراميدز المرشح الأول للتتويج بالدوري

أكد إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز على أن الفريق السماوي هدفه في الموسم الجديد هو المنافسة على جميع البطولات لما يمتلكه النادي من إمكانيات مميزة للغاية.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"التدعيمات التي قام بها النادي لصالح الفريق ونملك كدير فني على أعلى مستوى".

وتابع :"هدفنا ننافس على أكثر من بطولة ونتعلم من أخطاء الموسم المقبل".





وأوضح :"أي للاعب ينضم للفريق إضافة جيدة للغاية، والمشاركة هي رؤية للجهاز الفني".





وزاد :"المنافسة بين اللاعبين في الفريق دائمًا لتكون لصالح الفريق وهدفنا الظهور بمستوى مميز هذا الموسم.









وأردف :"نادي بيراميدز يوفر لنا كل الاحتياجات سواء ماديًا أو أي شيء أخر، نحن لاعبين كبار ونتحدث بيننا بضرورة المنافسة على جميع البطولات".





وتابع :"إن شاء الله هذا الموسم يكون موسم الحصول على البطولات وتعويض الموسمين السابقين".





وعن الدوري قال :"شكل الدوري في الموسم المقبل سيكون مختلف وقوي فهناك أندية قامت بتدعيم صفوف فرقها بلاعبين مميزين".





وأشار :"بيراميدز المرشح الأول للتتويج بالدوري وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق اللقب".



