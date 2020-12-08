عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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طالب أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بشطب الحكم الرابع الذي قام بتفجير أزمة مباراة باريس سان جيرمان ضد باشاك شهير التركي في دوري أبطال أوروبا.


وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" بقناة النهار، إن كرة القدم تعيش يوما أسودا بسبب الواقعة الغريبة وغير المبررة من حكم دولي يجب عليه التصدي للعنصرية.


وأضاف:" يجب شطب هذا الحكم ليكون عبرة للجميع، العالم كله مستاء ولا أصدق أن هذا الكلام يحدث في عام 2020 بدوري أبطال أوروبا".


وأنهى أن موقف الفريقين فيما يخص الإنسحاب من المباراة وذلك لتوجيه رسالة إلى العالم والتضمان مع هذا المشهد لعدم تكرار الواقعة مستقبلاً.

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ميدو باريس سان جيرمان وباشاك شهير

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