استشاري: 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نيهال ديراز استشاري أمراض معدية، إن أكتر من 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا الجديد.

وأضافت "ديراز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة TeN، الثلاثاء، أن لقاح كورونا من الممكن أن يكون له أضرار، مضيفة: "بس مش هيموت أو هيجيب شلل".

وبدأت بريطانيا الثلاثاء، أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

وستكون بريطانيا بذلك أول دولة كبرى في العالم تقوم بالتطعيم بلقاحٍ لكورونا تم الاعتراف به رسميًا من قبل السلطات، ورحبت به منظمة الصحة العالمية، بعد أن كانت أيضًا أول دولة في العالم توافق على لقاح ضد الوباء، وهذا ما تفتقر إليه لقاحات روسيا والصين حتى الآن.

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