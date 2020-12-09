استشاري: 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة نيهال ديراز استشاري أمراض معدية، إن أكتر من 40% من سكان بريطانيا يرفضون التطعيم بلقاح كورونا الجديد.





وأضافت "ديراز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة TeN، الثلاثاء، أن لقاح كورونا من الممكن أن يكون له أضرار، مضيفة: "بس مش هيموت أو هيجيب شلل".





وبدأت بريطانيا الثلاثاء، أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بعد توصل العالم لعدد من اللقاحات الناجحة، في محاولة مستمرة من قبل بريطانيا ودول أخرى للتخفيف من آثار الكارثة الصحية التي أدى إليها الوباء، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.



