طارق شوقي لمنتقدي تعديلات قانون تعديلات الثانوية العامة: "التعليم رحلة جادة"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
شيماء حسن
Advertisements
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على منتقدي التعديلات في قانون التعليم المتعلق بالمرحلة الثانوية والخاص بتطبيق التراكمية وإتاحة الفرصة للدخول في الامتحان أكثر من مرة، قائلًا: "التعليم رحلة يجب أن تؤخذ بجدية من البداية إلى النهاية".

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "طلبة الثانوية عايزين يلعبوا في أولى وثانية ويأخذوا دروس في ثالثة ويخلصوا من الثانوية العامة، وأولياء الأمور عندهم تخوف كبير لأنهم مجربوش هذه الأساليب التعليمية الجديدة".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "نحاول حل مشكلات تراكمت على مدار السنوات الماضية للنهوض بالمنظومة التعليمية لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وما يحدث هو محاولة لإنقاذ جيل من نظام موروث صعب جدا، وهذا ما قامت به الدولة عن طريق استثمار ملايين من الدولارات على المنصات التعليمية".

وتابع: "نثق في القيادة ونترك الأولاد يستمتعوا بهذه التجربة، وأسئلة أولياء الأمور أكثر من الطلاب أنفسهم، ويبقى التحرر من الثقافة القديمة التي ترتكز على التعليم بالدرجات أكثر من أي شيء"، مشيرًا إلى أنه تم الاهتمام بالمنصات التعليمية وهناك إقبال كبير من الطلاب علي هذه المنصات التي تغنيهم عن الكتب والخوف من "بعبع" الثانوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم طارق شوقي الثانوية العامة التعليم

أخبار تهمك

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد أزمة لقاء باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. تعرف على أبرز حوادث العنصرية في ملاعب كرة القدم

منذ ساعة الا ربع

لجنة التخطيط بالأهلي توصي بتجديد عقد «الهداف»

منذ ساعة و 23 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

توضيح هام من التعليم بشأن امتحانات مواد العلوم للثانوية العامة

وزير التعليم لأولياء الأمور: "امشوا ورانا لآخر الخط"

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

التعليم تنتهي من تعديل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أهمها المراجعات.. خدمات تقدمها منصة الثانوية العامة للطلاب

نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع "التربية والتعليم" من هنا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر