طارق شوقي لمنتقدي تعديلات قانون تعديلات الثانوية العامة: "التعليم رحلة جادة"

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على منتقدي التعديلات في قانون التعليم المتعلق بالمرحلة الثانوية والخاص بتطبيق التراكمية وإتاحة الفرصة للدخول في الامتحان أكثر من مرة، قائلًا: "التعليم رحلة يجب أن تؤخذ بجدية من البداية إلى النهاية".





وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "طلبة الثانوية عايزين يلعبوا في أولى وثانية ويأخذوا دروس في ثالثة ويخلصوا من الثانوية العامة، وأولياء الأمور عندهم تخوف كبير لأنهم مجربوش هذه الأساليب التعليمية الجديدة".





وأضاف وزير التربية والتعليم: "نحاول حل مشكلات تراكمت على مدار السنوات الماضية للنهوض بالمنظومة التعليمية لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وما يحدث هو محاولة لإنقاذ جيل من نظام موروث صعب جدا، وهذا ما قامت به الدولة عن طريق استثمار ملايين من الدولارات على المنصات التعليمية".



