غدا.. رابيد تيست لفريق سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لبعض الفحوصات الطبية عبارة عن "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك ضمن الاجراءت الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتم إجراء اختبار "رابيد تيست"، للاعبين والجهاز الفني في الواحدة ظهر غد الأربعاء، داخل الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الانتاج الحربي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب السلام، في أولى مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

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