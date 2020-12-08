"الازهر للفتوى" يؤكد من العريش أهمية استقرار الأسرة لضمان استقرار المجتمع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المشاركون في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء اليوم أن استقرار الأسرة والحفاظ على كيانها يعد من أهم العوامل التي تضمن استقرار وسلامة المجتمع، وأن تنشئة الأولاد في بيئة هادئة مستقرة يجعل منهم رجالًا ونساء قادرين على العطاء والبناء.

يأتي هذا ضمن فعاليات وندوات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بالمحافظة، الذي بدأ أعماله يوم السبت الماضي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وعقد أعضاء المركز عددًا من الندوات اليوم في: كلية الزراعة ومديرية التربية والتعليم، ومعهد العلوم التجارية.

جدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية يضع لقاءاته بطلاب الجامعات أحد أهم أولوياته؛ لذا حرص على حضوره وسط طلاب جامعة العريش، وفَتْح حوارات تفاعلية معهم، تناقش كل ما يشغل أذهانهم في أمور الدين أو الحياة العامة، وقد لاقت هذه اللقاءات ترحيبًا وتفاعلًا ملحوظًا مع الطُّلاب.

وتستمر فعاليات وأعمال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الجمعة المقبل.

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