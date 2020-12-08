أسعار النفط تنهي التعاملات على التراجع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الثانية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف تراجع الطلب على الخام.

وتواصل أسعار الخام الخسائر مع الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما دفع كاليفورنيا لتشديد إجراءات الإغلاق خلال أعياد الميلاد. 

واتفقت "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بداية من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، على أن تجتمع شهرياً لمناقشة تعديلات سياسة الإنتاج.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم، قبل أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غدا الأربعاء

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.4 بالمائة إلى 45.60 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 48.89 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات

منذ ساعة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ 38 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعة الا ربع

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر