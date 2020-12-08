أسعار النفط تنهي التعاملات على التراجع

واصلت أسعار النفط التراجع للجلسة الثانية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف تراجع الطلب على الخام.





وتواصل أسعار الخام الخسائر مع الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، مما دفع كاليفورنيا لتشديد إجراءات الإغلاق خلال أعياد الميلاد.





واتفقت "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بداية من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، على أن تجتمع شهرياً لمناقشة تعديلات سياسة الإنتاج.





ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم، قبل أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غدا الأربعاء





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.4 بالمائة إلى 45.60 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:50 مساء بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 48.89 دولار للبرميل.