بعد حبس رئيس مجلس إداراتها.. محمد الدغيم رئيسا لشركة جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن قرار مجلس إدارة الشركة بالإجماع، بتعيين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم بمنصب رئيس مجلس الإدارة، بديلا لـ"سيف صفوان ثابت".





وبحسب بيان لشركة جهينة، فإن الشيخ محمد الدغيم تقلد منصب غضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 1983، وهو عضو بمجلس الأعمال المصرى السعودى، وعضو بالغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية.









وشغل الشيخ محمد الدغيم، العديد من المناصب الإدارية والإشرافية فى عدد من الوزارات الهامة، ومنها وزارتى المالية والنقل.





ويضم مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، بعد التعديل، محمد الدغيم رئيس مجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة PHARON INVISTMENT LIMITED، سيف صفوان ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكلا من صفوان أحمد ثابت وأحمد أمين محمود الأبين ومريم صفوان أحمد ثابت وهبة صفوان أحمد ثابت وياسر سليمان هشام الملوانى أعضاء مجلس الإدارة.





وكانت هناك انتقادت حول استمرار سيف الدين صفوان ثابت، في قيادة إمبراطورية شركة "جهينة"، حيث أنه يعد امتداد لوالده صفوان ثابت، وهو الإخوانى الذى ترعرع في بيت أحد كوادر الجماعة.





ويأتى قرار تعيين الشيخ محمد الدغيم، رئيسا لشركة جهينة للصناعات الغذائية بديلا لـ"سيف صفوان ثابت"، وحرصًا على استقرار الأوضاع الداخلية داخل الشركة الصناعية "جهينة".





وقررت الجهات الأمنية، في وقت سابق، ترحيل كلا من: صفوان ثابت مالك شركة جهينة، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق، وسيد السويركي مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، لسجن ليمان طرة بجنوب القاهرة، بعد قرار جهات التحقيق بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور