استشاري: التوت البري يخفض الوزن بشكل فعال

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قال الدكتور خالد احمد غزالي، استشاري النبتات الطبية، إن هناك الكثير من أطباء التغذية الذين يعالجون مرضى السمنة عن طريق الحرمان، وهذا الامر غير صحيح بنسبة 100%، خاصة أن الجسم لا يفقد الدهون بسهولة مثلما يفتكر البعض.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان بعض الأطباء لجأوا لتخسيس مرضى السمنة من خلال الادوية، وهذا أمر ممنوع، لأنه تضر الشرايين، وترفع الضغط.



وأشار إلى أن العالم الآن يتجه إلى النبتات الطبية لخفض الوزن، مثل التوت البري، لأنه أمنة جدًا، ويؤدي إلى نتائج فعالة جدًا غلى خفض الوزن.

