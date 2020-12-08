5 نماذج توزع عشوائيًا.. وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "طالما لازلنا نتحدث عن "هنجح ولا مش هنجح" فلن يتحقق الهدف من النظام التعليمي الذي نطمح إليه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة وهي احتساب مجموع درجات الطلاب على أساس تراكمي.

وأكد أنه لن يتم تطبيق المجموع التراكمي على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين، بل ستطبق على طلاب الإعدادية هذا العام، لافتًا إلى أن النظام التراكمي لن يطبق بأثر رجعي وبعد إقراره من مجلس النواب سيتم تطبيقه على الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل.

وأشار إلى أن امتحان المادة الواحدة سيكون بـ4 أو 5 نماذج توزع عشوائيًا على الطلاب، كما أنه سيتم وضع امتحان الثانوية العامة وتصحيحه من خلال الكمبيوتر، متابعًا: "لطلاب الثانوية العامة فرصتان لتحسين درجاته بدخول الامتحانات مرة أخرى، وسيتم السماح للطلاب هذا العام بثلاثة محاولات لأداء الامتحانات، وسيتم احتساب أعلى درجة للطالب".

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 6 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. ميدو يُطالب بإيقاف حكم واقعة العنصرية

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ يومين

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 3 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 12 ساعة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر