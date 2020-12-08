5 نماذج توزع عشوائيًا.. وزير التعليم يكشف نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "طالما لازلنا نتحدث عن "هنجح ولا مش هنجح" فلن يتحقق الهدف من النظام التعليمي الذي نطمح إليه".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحكومة وافقت على تعديل قانون التعليم لامتحانات الثانوية العامة وهي احتساب مجموع درجات الطلاب على أساس تراكمي.



وأكد أنه لن يتم تطبيق المجموع التراكمي على طلاب المرحلة الثانوية الحاليين، بل ستطبق على طلاب الإعدادية هذا العام، لافتًا إلى أن النظام التراكمي لن يطبق بأثر رجعي وبعد إقراره من مجلس النواب سيتم تطبيقه على الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام المقبل.



وأشار إلى أن امتحان المادة الواحدة سيكون بـ4 أو 5 نماذج توزع عشوائيًا على الطلاب، كما أنه سيتم وضع امتحان الثانوية العامة وتصحيحه من خلال الكمبيوتر، متابعًا: "لطلاب الثانوية العامة فرصتان لتحسين درجاته بدخول الامتحانات مرة أخرى، وسيتم السماح للطلاب هذا العام بثلاثة محاولات لأداء الامتحانات، وسيتم احتساب أعلى درجة للطالب".

