أول تعليق من رايولا على اهتمام ريال مدريد بضم هالاند

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أن النجم النرويجي سعيد في ناديه وذلك ردًا على إهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه موكله فس فترة الإنتقالات المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن هالاند يقدم مستويات مثيرة للإعجاب مع بروسيا دورتموند منذ إنضمامه إليهم قادماً من ريد بول سالزبورج الأمرالذي جعله محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد.

وألمحت التقارير الصحفية أن هالاند يمتلك شرط جزائي في عقده يبلغ قدره 75 مليون يورو ولكن سيتم تفعليه في صيف 2022.

وعن إهتمام ريال مدريد بهالاند, قال رايولا في تصريحات صحفية:" هذا ليس جديدًا بالنسبة لي لكنّه الآن سعيد في بروسيا دورتموند، هالاند يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وعندما يرحل عن النّادي سيكون من أجل ذلك الهدف وليس من أجل المال".

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ 43 دقيقة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ 34 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 11 ساعة

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر