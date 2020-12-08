أول رد رسمي من بيراميدز بعد إيقاف نجم الفريق بسبب المنشطات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن رضاه التام بقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقاف نجم الفريق إبراهيم حسن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصدر الكاف قرارا بإيقاف لاعب بيراميدز لمدة ٢٤ شهرا منهم ٢٢ شهرا مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة محظورة، وفي حالة وجود أي حالة مجددا تخص اللاعب خلال مدة العامين يتم تفعيل العقوبة.

أوضح هاني سعيد أن قرار الاتحاد الأفريقي أكد قناعة نادي بيراميدز التامة بتوفر حسن النية عند اللاعب بتناوله أدوية علاجية بها أحد المواد المحظورة بغير قصد منه دون الرجوع لطبيب فريق الكرة، وهو ما تفهمته المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وقبلت تظلم اللاعب والنادي في الجلسة التي تمت بواسطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أشار إلى أن النادي منذ اللحظة الأولى وأعلن مساندته للاعبه الذي يتمتع بخلق رائع ويجتهد في المباريات والتدريبات لقناعته بأن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود والنادي سانده ودعمه وكلف محاميا سويسرا بمتابعة القضية حتى صدر القرار الذي في فحواه براءة للاعب.

كشف عن أن اللاعب بقرار الاتحاد الأفريقي بات من حقه المشاركة في المباريات بعد يوم  ١٨ يناير المقبل، عقب الاكتفاء بالمدة التي تم إيقافه فيها مؤخرا وعدم وجود سابقة تعاطيه لأي منشطات والنادي سعيد بعودته وبالقرار المنصف من جانب الكاف.

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بيراميدز المنشطات الكاف إبراهيم حسن

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