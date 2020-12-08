هند خضرا لـ "الفجر الفني": أتمنى تجسيد دور فتاة فقيرة أو مصابة بالجنون

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أعربت الفنانة اللبنانية هند خضرا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته من خلال شخصية يارا في مسلسل دانتيل من بطولة النجمين سيرين عبد النور ومحمود نصر.



وقالت هند في تصريح خاص للفجر الفني إنها تحب تجسيد الأدوار المختلفة معلقة "لايوجد عندي مانع من تجسيد دور البنت الفقيرة التي تجتهد لكسب لقمة العيش.



وأضافت أنها دائما ما تجسد أدوار تنتمي للطبقات الأرستقراطية، وتتمنى أن تقدم شخصية فتاة مصابة بالجنون على سبيل المثال أو تظهر في دور سيدة شريرة.



وتألقت هند من خلال مشاركتها في مسلسل دانتيل، وتدور أحداثه حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي صاحبها بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.



يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كوكبة من النجوم ومنهم سيرين عبد النور ومحود نصر وهند خضرا والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.