وفاء عامر تكشف عن مشروع شبابي جديد وتوجه رسالة لزملائها: "متزعلوش من الي هقوله"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تشارك مجموعة من الشباب في الاعمال الفنية وفي فيلم " خان تيولا "، مؤكدة أنها تشارك الشباب مهما كان الابطال لكن الاهم أن يعجبها العمل.

وكشفت في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة: " بدخل اي مشروع بجرأة مهما كان الابطال المهم تعجبني الفكرة والعمل وبالمناسبة في مجموعة شباب كلموني بيعملوا مشروع عشان الامتحانات في معهد السينما ".

واكملت قائلة: " مشروعهم عجبني وبنسبة 90% هاساعدهم في مشروع التخرج ".
وواصلت: " ارجوا من زملاء المهنة مايزعلوش من الي هقولوا: لما وافقت على مشروع التخرج ده بتاع الشباب في أحد الزملاء قالولي ليه بتعملي كده ؟ ليه عاوزة ترجعينا وتنزلينا كهواة للفن ومانباقش محترفين ".

وردًا على سؤال الحديدي هل ده إحراج ليهم ؟ قالت عامر: " ممكن يبقى إحراج بس انا ببقى متحمسة لاي شخص عنده فكرة وعاوز يطلع رؤية للناس..الطموح بيعجبني ".

وحول توقيت عرض فيلم "خان تيولا " خارج مواسم الافلام المعتادة في نصف العام أو الاعياد أو الصيف قالت عامر: " شركة سينريجي شافوا الفيلم صح وإختاروا وقت مجازف وغامروا وكان عندهم حق في توقيت العرض ونجحوا وهما شاطرين وصيادين في الحتة دي ".

وقالت أن تصوير الفيلم بدا قبل جائحة كورونا وتابعت " أحنا بدأنا التصوير قبل كورونا وجايز يكون جالنا كلنا كورونا.. أنا جالي برد بس ممكن كان يطلع " كورونا " ".

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