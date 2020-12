واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

وجاء انسحاب الفريق التركي بعدما وجه الحكم الرابع لمباراة إساءات عنصرية لـ "بيير ويبو" مساعد مدرب فريق باشاك شهير واصفًا إياه بـ "الزنجي"، وذلك بعد مرور حوالي 23 دقيقة من عمر المباراة.

وقام لاعبي باشاك شهير بترك الملعب والتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس,

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير اتهم الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان أنه وجه له هتافات عنصرية وتوقفت المباراة عند هذا الحد وقرر الفريق التركي الانسحاب.

A closer look at the incident at the Parc des Princes involving Başakşehir coach Pierre Webó and the fourth official. #beINUCL #UCL 📺 HD11



