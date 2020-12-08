واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انسحب نادي إسطنبول باشاك شهير التركي من مباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء انسحاب الفريق التركي بعدما وجه الحكم الرابع لمباراة إساءات عنصرية لـ "بيير ويبو" مساعد مدرب فريق باشاك شهير واصفًا إياه بـ "الزنجي"، وذلك بعد مرور حوالي 23 دقيقة من عمر المباراة.

وقام لاعبي باشاك شهير بترك الملعب والتوجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس,

واتهم مساعد مدرب فريق باشاك شهير اتهم الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان أنه وجه له هتافات عنصرية وتوقفت المباراة عند هذا الحد وقرر الفريق التركي الانسحاب.


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عنصرية الحكم دوري أبطال أوروبا باشاك شهير باريس سان جيرمان

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