الري: نعمل على تبطين الترع في 20 محافظة من أسوان إلى الإسكندرية (فيديو)

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قال محمود السعدي، مساعد وزير الري والمشرف على مشروع تبطين الترع، إن الوزارة تعمل على التبطين في 20 محافظة في الوقت الحالي من أسوان إلى الإسكندرية.



وأضاف "السعدي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يستهدف تبطين 7 آلاف كيلو، خاصة بالنسبة للترع التي بها مشاكل.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تبطين 4 آلاف ترعة وجاري العمل حاليًا على 3 آلاف كيلو، تم الانتهاء من 500 كيلو متر بالفعل، وهو ما ساعد على حل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات.



وناشد مساعد وزير الري والمشرف على مشروع تبطين الترع، الفلاحين بضرورة المحافظة على المجاري المائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات القومية الذي يستهدف جميع المحافظات المصرية.



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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه إجمالي مساحة الترع التي سيتم تبطينها يصل إلى 7 آلاف كيلو خلال المرحلة الأولى، موضحا أن مشرع تبطين الترع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حيث أنه يستهدف كل محافظات مصر.



وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون تبطين الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى أن له بعد بيئي حيث يقلل التلوث والقمامة، كما أنه سيحل جزء كبير من مشاكل المياه، وسيقلل فقد المياه.



وأضاف أن من فوائد مشروع تبطين الترع أنه سيجعلنا نستغنى عن تطهير الترع وإزالة الحشائش بها، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ليست قليلة حيث تصل إلى 25 مليار جنيه، حيث تنتهي المرحلة الأولى من المشروع بمنتصف 2022.