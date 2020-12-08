سامح شكري: هناك تعاونًا بين القاهرة وفرنسا لتحقيق الاستقرار في المتوسط

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التشاور والتنسيق بين مصر وفرنسا، حول التطورات الوضع في ليبيا قائم في إطار آخر التطورات في المباحثات السياسية بين الاطراف الليبية.



وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديد عبر الاقمار الاصطناعية، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن فرنسا دولة مركزية في الاتحاد الأوروبي وعضو دائم في مجلس الامن، ودعمت الحل السياسي في ليبيا، في أطار خروج كافة القوات الاجنبية من ليبيا، من خلال تحديد توقيت زمني محدد، وتتفاعل فرنسا في هذا الامر من خلال مجلس الامن، للعمل على تثبيت الاستقرار في الساحة الليبية.



وأشار إلى أن هناك تنسيق وتعاون وثيق بين باريس والقاهرة في البحر المتوسط، من خلال إنشاء المناورات المشتركة وتعزيز التعاون العسكرية، لتحقيق الاستقرار في المتوسط، ورفض أي عمل عدواني قد يحدث بسبب سوء تقيم الوضع، مما يؤدي إلى دخول المنطقة لصراع وتوتر.

