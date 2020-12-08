موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغيير مهاجم الفريق مروان محسن، والدفع بعناصر جديدة من العائدين من الإعارة.

ويفكر المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، جديًا في إعطاء الفرصة للمهاجم صلاح محسن، بجانب أحمد ياسر ريان خاصة بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وتعرض مروان محسن مهاجم الأهلي الأساسي، للعديد من الانتقادات خلال الموسم المنصرم، بعد عدم قدرته على إقناع جماهير المارد الأحمر، وفشل في جميع المحاولات التي سنحت له.

ويستعد الشياطين الحمر لبداية الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-21.

يذكر ان الأهلي توج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق لقب الدوري بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك، وحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حسابه أيضًا بعد الفوز 2-1 في النهائي، وأخيراً حصوله على كأس مصر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 9 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يوجه رسالة إلى الأهلي

منذ 43 دقيقة

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

وسط بعض المفاجأت.. كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ 34 دقيقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ 43 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يُعلن إيقاف نجم بيراميدز بسبب المنشطات

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يرفع طلبا جديدا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:47 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

09:31 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر