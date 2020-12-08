مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول توزيع لقاح كورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن كافة اللقاحات تنتج حسب السعة الإستيعابية ويتم عمل جدول يدرس عالميا لتوزيعها ومفيش إنتاج للقاح يكفي العالم كله مرة واحدة.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: " لقاح كورونا سيتم توزيعه على دول العالم خلال شهور قليلة"

وحول أرقام الاصابات المعلنة من قبل وزارة الصحة قال مستشار رئيس الجمهورية: " هذه الارقام ترصد فقد ما تم تسجيله في المؤسسات الرسمية الصحية، وهناك أرقام أخرى كثيرة بسيطة ومخالطة تعالج منزليًا، وليس من مصلحة أي أحد التشكيك في الإصابات، على الأقل عشان الناس تاخد بالها".

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