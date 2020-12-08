بعد ظهور أعراض عليه.. شريف عامر يكشف حقيقة إصابته بكورونا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي شريف عامر، إنه يعاني من بعض أعراض الإنفلونزا، مثل احتقان في الحلق، والأنف، متابعًا: "بقالي 3 أيام عندي أعراض، ولكن خوفت وقولت أعمل مسحة عشان بروح عند أبويا وأمي".

وأضاف "الإعلامي"، خلال تقديم برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه أجرى مسحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن نتيجة التحليل جاءت سلبية، معلقًا: "الحمد لله أنا سليم حتى هذه اللحظة".

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