الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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توفي منذ قليل نيافة المطران نيفن مطران بيلوسي (بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط والدقهلية وتوابعها ) للروم الارثوذكس.

وتشير المعلومات إلى أن مطران بورسعيد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نوبة قلبية تعرض لها.

وقد نعي الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن نيافة المطران الراحل في بيان ( الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسة كريم كمال يزف الي السماء صاحب النيافة الحبر الجليل المطران نيفن مطران بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها للروم الارثوذكس الذي رقد علي رجاء القيامة اليوم 8 ديسمبر 2020.، في مقر المطرانية بمدينة بوسعيد.

ويتقدم الاتحاد بخالص العزاء الي صاحب القداسة والغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس والي اصحاب النيافة المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لكنيسة الاسكندريه للروم الارثوذكس والي كهنة وشعب مطرانية بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها، مصلين إلى الرب الإله أن يسكنه في ملكوته مع الأبرار والصدقين).

وقال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد: ولد نيكيتاس تسافاريس وهو اسمه بالميلاد عام 1959 في نيكايا في اليونان وتخرج من الأكاديمية التربوية في هيراكليون، كريت ومن المدرسة اللاهوتية في أثينا.

في عام 1982 أصبح راهبًا في دير أغاراثوس المقدس في هيراكليون، كريت من قبل رئيس أساقفة كريت تيموثاوس.

رُسم كاهن في عام 1984 من قبل متروبوليت ريثيمنو، تيتو. وشغل منصب قس في أبرشية بيريستيري في اثينا وفي عام 2005 انتدب إلى بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس حيث شغل منصب رئيس دير القديس جاورجيوس في مصر القديمة.

في 18 (أكتوبر) 2009 رُسم أسقفًا حيث قام بالرسامة بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودوروس الثاني.

في 26 نوفمبر 2014، تم انتخابه من قبل المجمع المقدس مطران بيلوسي ( بورسعيد وتوابعها). 

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