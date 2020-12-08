الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس

الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن ينعى مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:31 م
ماريان ناجى
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توفي منذ قليل نيافة المطران نيفن مطران بيلوسي (بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط والدقهلية وتوابعها ) للروم الارثوذكس.
وتشير المعلومات إلى أن مطران بورسعيد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نوبة قلبية تعرض لها.
وقد نعي الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن نيافة المطران الراحل في بيان ( الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسة كريم كمال يزف الي السماء صاحب النيافة الحبر الجليل المطران نيفن مطران بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها للروم الارثوذكس الذي رقد علي رجاء القيامة اليوم 8 ديسمبر 2020.، في مقر المطرانية بمدينة بوسعيد.
ويتقدم الاتحاد بخالص العزاء الي صاحب القداسة والغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس والي اصحاب النيافة المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لكنيسة الاسكندريه للروم الارثوذكس والي كهنة وشعب مطرانية بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها، مصلين إلى الرب الإله أن يسكنه في ملكوته مع الأبرار والصدقين).
وقال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد: ولد نيكيتاس تسافاريس وهو اسمه بالميلاد عام 1959 في نيكايا في اليونان وتخرج من الأكاديمية التربوية في هيراكليون، كريت ومن المدرسة اللاهوتية في أثينا.
في عام 1982 أصبح راهبًا في دير أغاراثوس المقدس في هيراكليون، كريت من قبل رئيس أساقفة كريت تيموثاوس.
رُسم كاهن في عام 1984 من قبل متروبوليت ريثيمنو، تيتو. وشغل منصب قس في أبرشية بيريستيري في اثينا وفي عام 2005 انتدب إلى بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس حيث شغل منصب رئيس دير القديس جاورجيوس في مصر القديمة.
في 18 (أكتوبر) 2009 رُسم أسقفًا حيث قام بالرسامة بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودوروس الثاني.
في 26 نوفمبر 2014، تم انتخابه من قبل المجمع المقدس مطران بيلوسي ( بورسعيد وتوابعها).
وتشير المعلومات إلى أن مطران بورسعيد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نوبة قلبية تعرض لها.
وقد نعي الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن نيافة المطران الراحل في بيان ( الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسة كريم كمال يزف الي السماء صاحب النيافة الحبر الجليل المطران نيفن مطران بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها للروم الارثوذكس الذي رقد علي رجاء القيامة اليوم 8 ديسمبر 2020.، في مقر المطرانية بمدينة بوسعيد.
ويتقدم الاتحاد بخالص العزاء الي صاحب القداسة والغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس والي اصحاب النيافة المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لكنيسة الاسكندريه للروم الارثوذكس والي كهنة وشعب مطرانية بورسعيد والقنطرة شرق ودمياط وتوابعها، مصلين إلى الرب الإله أن يسكنه في ملكوته مع الأبرار والصدقين).
وقال الكاتب والباحث كريم كمال رئيس الاتحاد: ولد نيكيتاس تسافاريس وهو اسمه بالميلاد عام 1959 في نيكايا في اليونان وتخرج من الأكاديمية التربوية في هيراكليون، كريت ومن المدرسة اللاهوتية في أثينا.
في عام 1982 أصبح راهبًا في دير أغاراثوس المقدس في هيراكليون، كريت من قبل رئيس أساقفة كريت تيموثاوس.
رُسم كاهن في عام 1984 من قبل متروبوليت ريثيمنو، تيتو. وشغل منصب قس في أبرشية بيريستيري في اثينا وفي عام 2005 انتدب إلى بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس حيث شغل منصب رئيس دير القديس جاورجيوس في مصر القديمة.
في 18 (أكتوبر) 2009 رُسم أسقفًا حيث قام بالرسامة بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودوروس الثاني.
في 26 نوفمبر 2014، تم انتخابه من قبل المجمع المقدس مطران بيلوسي ( بورسعيد وتوابعها).