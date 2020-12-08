مستشار الرئيس: ندرس كافة اللقاحات المتاحة بعناية شديدة قبل التعاقد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تدرس بعناية شديدة كافة اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها إلى مصر، من قبل اللجان العلمية المنعقدة بشكل دائم، كما ذكر الرئيس السيسي، حيث يتم تقييم اللقاح المناسب علميا للتعاقد عليه.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء أنه يتم التواصل الدائم والمستمر مع الجهات الدولية "جافي"، وهي المؤسسة العالمية المعنية بتوفير اللقاحات، وتضمن نتائجها وتأثيرها وتوزيعها العادل في كافة دول العالم.

ونفى مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن تكون الدول النامية آخر من ستحصل على اللقاح قائلًا: "ليس صحيحا أن الدول النامية ستكون آخر من يحصل على اللقاح ضد كورونا.

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