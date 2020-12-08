عرض مسلسل "جمال الحريم" بداية من الأحد المقبل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تبدأ قناة mbc مصر يوم الأحد المقبل عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم" الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ، كما يتم عرضه الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

وقد أعلنت الفنانة نور اللبنانية عن مواعيد العرض ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : مسلسل جمال الحريم ابتداء من الأحد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر ، 10 مساء بتوقيت السعوية .. انتظرونا.

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

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